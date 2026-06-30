Konya’da alt geçitte zincirleme kaza: 1’i ağır 7 yaralı

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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu Şefikcan Caddesi Alt Geçidi’nde, 42 APJ 20 plakalı hafif ticari araç, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Araç, karşı şeride geçerek seyir halindeki bir otomobile çarptı, ardından beton duvara çarparak durabildi.

1’İ AĞIR 7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1’i ağır olmak üzere toplam 7 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının hastanelerde takip edildiği öğrenildi.

TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI

Kaza nedeniyle alt geçitte trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve araçların kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin teknik ve adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.