Konya'da bayram öncesi araç alacaklara ekspertiz uyarısı

Kurban Bayramı öncesi, ikinci el araç piyasasında hareketlilik arttı.

Bu hareketliliğin ardından da ekspertiz uyarısı geldi.

Bayram dönemlerinde seyahat planları nedeniyle araç alımına yönelimin arttığını belirten ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, ikinci el araç satın alacak vatandaşların alacakları aracı detaylı incelemeden geçirmesi gerektiğini söyledi.

"DETAYLI ŞEKİLDE İNCELETİN"

Araç alacak kişilerin ekspertize kontrollerini yaptırmasını tavsiye eden ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bayramlarda herkes seyahat edecek, gezecek bunun için araç almaya yöneliyor. Vatandaşlarımız araç alacaklarsa da ekspertize göstererek detaylı şekilde inceleterek almalarını öneriyoruz.

Change araçlara dikkat edilmeli ve hasar kaydının sorulması gerekiyor. Büyük kazaları olan araçlardan uzak dursunlar.

Çünkü büyük kazalı araçlarda kaza sırasında tamamen parçalara ayrılabilecek gibi görülüyor. Sadece bir noktada değil ve kesinlikle airbag kısımları da kontrol edilmeli.

Bu konulara dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Araç ekspertizi yaptırılan iş yerlerinde de araç alacakların dikkat etmesi gereken noktalara değinen Uysal, "Araç alan vatandaşlarımız gittikleri ekspertizleri de kontrol etmeli.

Kaportaya bakan kişinin kaportacılıktan gelmesi lazım, motora bakanın motor ustalığı olması lazım, airbag önemli; bunun bu alandan gelmesi gerekiyor.

Kurumsal olması veya farklı kişilerin illa olması gerekmiyor, ustalar ve çalışanların bu işi bilmesi gerekiyor. Bu işi yapan kişinin kesinlikle yeterlilik belgesinin olması şart.

Vatandaşlarımız da bunu sorması gerekiyor ve kontrol edilmesi gerekiyor araç alırken." diye konuştu.