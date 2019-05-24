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Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA | 24.05.2019 - 04:56..
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Konya'nın Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Öztoklu yaşamını yitirdi.

Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K, Abdullah K. ve Osman K. gözaltına alındı.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabır versin." dedi.

Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı VİDEO

HASTANEYE ZİYARETÇİ AKINI

Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar ise 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Hastanede Öztoklu'nun vefat haberini alan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Evli ve iki çocuk babası Öztoklu'nun cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından bugün toprağa verileceği bildirildi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.

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