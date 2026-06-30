Konya'da bir düğünde havaya ateş açan muhtar davetliyi vurdu
Meram ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açmak isteyen mahalle muhtarının silahından çıkan kurşun, 17 yaşındaki genci yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan muhtar tutuklandı.
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Geçtiğimiz pazar günü (28 Haziran) Konya'nın Meram ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde bir düğüne katılan Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek, tabancasıyla havaya ateş açmak isterken davetliler arasında bulunan 17 yaşındaki Halil İbrahim Edizer, bacağından vuruldu.
GENÇ TEDAVİ ALTINDA, MUHTAR CEZAEVİNE GİRDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan muhtar Ali Ayçiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Öte yandan, muhtarın olaydan kısa süre önce damadın yanında tabancasını ateşlediği anlara ait cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)