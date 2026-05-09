Konya’da borç kavgasında öldürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi’nde saat 23.50 sıralarında, tüfek atölyesi işleten ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi mahalle başkanlığı görevini yürüten Necati Sandal, borç meselesi nedeniyle bir grupla tartıştı.

Tartışma hızla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ

Olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal’a tüfekle ateş edildi.

SIRTINDAN VURULDU

Sırtından vurulan Sandal kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sandal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

3 GÖZALTI

Jandarma, olaya karıştığı şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan YRP Beyşehir İlçe Başkanı Muhittin Kazan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanımız, kıymetli dava arkadaşımız Necati Sandal Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz.”

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.