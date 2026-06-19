Konya'da define aranan kuyuda 2 kişi öldü
Konya'da define aramak için kazıldığı iddia edilen kuyuda yaşamını yitiren 2 kişinin cesedi çıkarıldı.
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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Meram ilçesi Mordor Kalesi mevkisinde izinsiz kazılan 10 metrelik kuyuda Hilmi K. (36) ve Ali Ç.'nin (50) cesetlerinin olduğunu belirledi.
Bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yürütülen çalışmayla kuyudan çıkarılan cesetler incelemenin ardından morga kaldırıldı.
KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen kişiler hakkında kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)