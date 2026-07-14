Konya'da dehşete düşüren cinayet: Üvey annesi ve kardeşini öldürdü
Selçuklu ilçesinde tartıştığı üvey annesi Dursuyine Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü boğazlarından bıçaklayarak öldüren Rahman Öztürk, gözaltına alındı.
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta, tüyler ürperten bir olay meydana geldi.
Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.
EVDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Dursuyine Öztürk ve kızı Esmanur Öztürk'ün öldüğünü belirledi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Rahman Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yatağa bağımlı yaşayan ve olay sırasında evde bulunan Rahman Öztürk’ün babası Fuat Öztürk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)