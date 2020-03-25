Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan 7 ülkede geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin tahliyesi tamamlandı.

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BM: Yaptırımlar acilen kaldırılmalı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, koronavirüsle mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi veya askıya alınmasını istedi.