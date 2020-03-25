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Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Konya'da banyodaki şofbenin elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

İHA | 25.03.2020 - 06:31..
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Konya’nın Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi Merkez Mezarlığı yanı Pazar Yolu Sokak'ında, evlerinde duş almakta olan 19 yaşındaki Soner Arıgümüş, banyodan çıkmakta gecikince yakınları banyoyu kontrol etti.

Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Soner’i yerde yatıyor vaziyette gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Soner Arıgümüş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

ŞOFBENDEN GELEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Yakınları, Soner Arıgümüş’ün banyoda şofbenden meydana gelen elektrik akımına kapıldığı şeklinde beyanda bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Konya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

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