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Konya'da elektrikli bisikleti kamyonet ezdi: 3'ü çocuk 4 yaralı

Konya'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yola savruldu, beraberindeki 3 çocuk ise kamyonetin altında kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
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Konya'nın Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde Z.Y. yönetimindeki kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı üzerinde elektrikli bisiklete çarptı.

Elektrikli bisikletin sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu, beraberinde aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. adlı çocuklar ise kamyonetin altında kalarak sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Z.Y.'yi gözaltına alan polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)