Konya'da girdiği kuyumcudan pırlanta çaldı: Eşime sürpriz yapacaktım

Konya’da bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayı, “sürpriz” bahanesiyle başlayan bir planın güvenlik kameralarına yansımasıyla ortaya çıktı. Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda, yüzü maskeli bir şahıs, kuyumcuya girerek inceleme bahanesiyle pırlanta yüzükleri kontrol etti, ardından fırsatını bulup ürünü alarak kaçtı.

Kısa sürede tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalanırken olay, hem güvenlik kamerası görüntüleri hem de zanlının ifadesiyle dikkat çekti.

“EŞİME YÜZÜK BAKACAĞIM” DİYEREK KUYUMCUYA GİRDİ

merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya giren yüzü maskeli bir kişi, “Eşime yüzük bakacağım” diyerek vitrin ürünlerini incelemeye başladı.

Kuyumcunun kısa süreli dikkat dağınıklığından faydalanan şüpheli, eline aldığı pırlanta yüzüğü inceleme bahanesiyle saklayarak iş yerinden hızla uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelinin uzun süre müşteri gibi davranarak ürünleri incelediği, ardından fırsatını bulduğu anda pırlantayı alarak hızla kaçtığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

25 yaşındaki Ramazan Y. olduğu belirlenen zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında dikkat çeken bir savunma yaptığı öğrenildi. Ramazan Y.’nin, “Eşime küçük bir sürprizdi ama yakalandım.” dediği belirtildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.