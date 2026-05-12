Konya'da göçük altında kalan 2 kardeş işçi yaralandı
Konya'da elektrik dağıtım şirketinde çalışan 2 kardeş, alt yapı çalışmaları kapsamında kaldırımda kazı yaptıkları sırada göçük altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan 2 kardeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde Celal Aydın ve kardeşi Cebrail Aydın, alt yapı çalışmaları kapsamında kaldırımda iş makinesiyle kazı yaptıkları sırada toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan 2 kardeş, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan 2 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)