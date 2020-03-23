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Konya'da iki şüpheli, araçlarına çarpan kişiyi öldürdü

Bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan 39 yaşındaki adam, bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlıları, saklandıkları bağ evinde yakalandı.

DHA | 23.03.2020 - 16:18..
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Halef Okşak (39), 16 HC 492 plakalı otomobilini Konya'nın Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna park etti.

Bir süre sonra Okşak'ın içinde oturduğu otomobilinin yanına, içinde 2 kişi olan başka araç yanaştı. Şüpheliler, araçtan inip otomobildeki Okşak'ı karnından bıçaklayarak kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halef Okşak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Konya'da iki şüpheli, araçlarına çarpan kişiyi öldürdü

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Saat 02.00 sıralarında yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganların kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Böylelikle de şüphelilerin Soner S.(39) ve Görkem G.(42) olduğu belirlendi.

İki şüpheli, saklandıkları arkadaşlarına ait bağ evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Konya'da iki şüpheli, araçlarına çarpan kişiyi öldürdü

KAZA SONRASI CİNAYET

Şüpheliler ifadelerinde, Halef Okşak'ın otomobiliyle araçlarına çarptıktan sonra kaçmaya başladığını, kendilerinin de takip ettiklerini anlatarak, Okşak'ın olayın yaşandığı akaryakıt istasyonuna girdiğini, burada çıkan tartışmada olayın gerçekleştiğini söyledi.

Konya'da iki şüpheli, araçlarına çarpan kişiyi öldürdü

112'Yİ ARAYIP, AMBULANS İSTEDİLER

Soner S.'nin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği cinayetin ardından şüphelilerin, 112'yi arayarak yardım istedikleri saptandı. Şüphelilerin, ihbar telefonunda kaza yaptıklarını, bir kişinin yaralı olduğunu, bulundukları yere ambulansın gelmesini istedikleri belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Konya'da iki şüpheli, araçlarına çarpan kişiyi öldürdü

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