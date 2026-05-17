Konya'da iş yeri önünden çiçekleri söküp kaçan şahıs kamerada

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir garip olay...

İstasyon Caddesi üzerinden bulunan bir iş yerinin önüne gelen bir kişi, önce çevreyi kontrol etti.

Yaklaşık 5 dakika sonra elinde poşetle tekrar gelen şahıs, saksıda bulunan çiçekleri kökünden sökerek poşetine koydu ve olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi Kaan Elverişli, duruma tepki gösterdi.

İŞ YERİ SAHİBİ TEPKİ GÖSTERDİ

Elverişli, "Adam önce geliyor, etrafı gözlüyor. 5 dakika sonra elinde poşetle geliyor. Çiçekleri kökünden koparıp çalıyor.

Mevzu çiçek değil, insanlar bu kadar nasıl düşüyor? Gelse istese bir ot parçasını mı vermeyeceğiz? Ayıp, günah." ifadelerini kullandı.