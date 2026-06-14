Konya'da işçi servisi devrildi: 1 ölü 7 yaralı
Konya'da işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
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Konya'nın Kulu ilçesinden Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine tavuk çiftliğinde çalışan işçileri akşam vardiyasına götürmek üzere yola çıkan Z.E. idaresindeki servis minibüsü Kulu-Karakeçili yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ 7 YARALI
Kazada araçta bulunan işçilerden Davut Yalçın (45) hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.
Yaralılardan 5'i Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne, 2'si Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi