Konya'da kaçan cinayet şüphelilerini JASAT yakaladı

Konya'da önceki gün Beyşehir'e bağlı Adaköy Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırıda Necati Sandal av tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Necati Sandal'ın cenazesi, Huğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahallesi Başkanı olan Necati Sandal'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada olayın ardından kaçan 3 şüpheli, JASAT'ın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Öte yandan, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 7 şüpheli de işlemlerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden A.U., A.U., B.Ö. ve F.N. tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.