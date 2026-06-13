Konya'da kene ısırığı can aldı
Konya'da kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
İzmir'de yaşayan ve tatil için eşiyle memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ne gelen 65 yaşındaki emekli Dursun D.'yi kene ısırdı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Dursun D., önce Derebucak Devlet Hastanesi'ne, ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Rahatsızlığının ilerlemesi sonucu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Dursun D.'nin doktorlara evlerinin bahçesinde vücuduna kene tutunduğunu, eşinin ise keneyi çıkardığını anlattığı öğrenildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Bu bilgi üzerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ailesi tarafından teslim alınan Dursun D.'nin cenazesi doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.