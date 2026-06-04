Konya'da kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

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Bir kadın daha şiddet mağduru oldu.

Son olay Konya'da gerçekleşti.

Saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında edinilen bilgiye göre, ayrılık aşamasında olan işsiz olduğu öğrenilen yabancı uyruklu İbrahim El F. sokak üzerindeki karısı Emine El M.’nin bulunduğu eve geldi.

BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Çift henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada İbrahim El F. karısını boynundan ve göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAK KOCA ARANIYOR

Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.