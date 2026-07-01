Konya'da lokanta sahibinin soğukkanlı müdahalesi boğulmayı önledi

Konya'nın Yunak ilçesinde, yemek yemek için etli ekmek salonuna gelen Halil İbrahim Sapmaz, sipariş ettiği yemeği yediği sırada bir lokma soluk borusuna kaçtı.

Sapmaz, o anlarda nefes almakta güçlük çekti.

HEIMLICH İLE HAYATA DÖNDÜ

Durumu fark eden işletme sahibi Musa Yaşar, panik yapmadan daha önce aldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği Heimlich manevrasını uyguladı.

Kısa sürede yapılan doğru müdahale sonucunda Sapmaz'ın soluk borusuna kaçan yemek parçası çıkarıldı.

Nefes almaya başlayan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"HEMEN MÜDAHALE ETTİK, ŞÜKÜR KURTARDIK"

İlk yardım bilgisini doğru ve zamanında kullanarak bir insanın hayatını kurtaran Yaşar'a teşekkür ederek plaket verilirken, esnafların ilk yardım eğitimi almasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Müşterisini kurtaran Musa Yaşar, "Müşterimiz iş yerimizde yemek yiyordu. Nefes borusunda bir parça kaldı ve hemen müdahale ettik. Çok zor anlar yaşandı ama şükür kurtardık." diye konuştu.