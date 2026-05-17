Konya'da oğulları tarafından öldürülen çift, toprağa verildi

Konya'nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada, dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki C.D., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nazife Çiğdem ve babası Gökhan Dinçer ile tartışmaya başladı.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Tartışma sonrası C.D., mutfaktan aldığı bıçakla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde memur olan anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı.

Evlerine yakın bir parkta eli kanlı şekilde oturan kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ELLERİ KAN İÇİNDE PARKTA BULUNDU

Polis ekiplerinin elinin neden kanlı olduğunu sorması üzerine katil zanlısı C.D.'nin 'Anne ve babamı öldürdüm, evdeler' demesi üzerine eve polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği ve ekiplerin adrese ulaşmasının ardından anne ve babayı kanlar içerisinde bulduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Çiğdem Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli C.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından karı-kocanın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopsinin ardından ise cenaze yakınlarına teslim edildi.

ÇİFT SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Nazife Çiğdem Dinçer ve Gökhan Dinçer için merkez Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına ailenin yakınları, Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve vatandaşlar katıldı.