Konya'da oyaladığı kuyumcudan altınları çaldı: Kaçamadan yakalandı
Meram ilçesinde bir kuyumcuya gelen kişi, 2 cumhuriyet altınını ‘param gelecek’ bahanesiyle beklettiği sırada alıp kaçtı. Şüphelinin kısa sürede yakalandığı hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Konya'nın Meram ilçesinde bulunan kuyumcuda, ilginç anlar yaşandı.
Dükkana gelen bir kişi, 2 adet cumhuriyet altını alacağını belirtti.
"PARAM GELECEK"
Şüpheli ardından kuyumcuya, "Param gelecek" diyerek 9 dakika oyaladıktan sonra altınları alarak kaçtı.
Durumu fark eden kuyumcu, şüphelinin peşinden koşarak hırsızı vatandaşlarla birlikte yakaladı.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DAKİKALARCA BEKLEDİ, BİR ANDA KAÇTI
Görüntülerde, iş yerine gelen şahsın 9 dakika boyunca kuyumcuda bekledikten sonra bir anda altınları alarak iş yerinden ayrıldığı anlar yansıdı.
Görüntülerde ayrıca iş yeri sahibinin ise şüphelinin peşinden koştuğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)