Konya'da sağanak nedeniyle taşkınlar yaşandı

Konya'da merkeze yakın kırsal mahallelerde saat 21.30'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

SELÇUKLU’DA SU TAŞKINI HAYATI FELÇ ETTİ

Selçuklu ilçesindeki bazı mahallelerde dağlardan gelen yoğun su, rögarların yetersiz kaldığı bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler, ilerlemekte zorluk çekerken, otomobilde mahsur kalan vatandaşları ise AFAD ekibi kurtardı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Öte yandan zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi ekipleri, taşkınlarının yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.