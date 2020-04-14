Konya'da takla atan araçtaki 1 kişi öldü

Konya'nın Karatay ilçesi Erler Mahallesi 14652. Sokak üzerinde, seyir halinde olan Osman Tin (63) idaresindeki 48 N 4092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Osman Tin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Osman Tin’in cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.