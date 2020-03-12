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Konya'da trafik kazasında 3 kişi öldü

Konya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 12.03.2020 - 05:18..
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Konya'nın Meram ilçesi Konya Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde, Ali Genç (21) idaresindeki 46 VM 298 plakalı otomobil ile Reyhan Uçar (50) idaresindeki 42 AFJ 888 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinde sürücü Ali Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da trafik kazasında 3 kişi öldü

2 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ali Genç'in yanında bulunan Mücahit Öktem ve diğer sürücü Reyhan Uçar ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Mücahit Öktem ve Reyhan Uçar, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİNİN ASKER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada ölen Ali Genç ile Mücahit Öktem’in asker oldukları ve uzman onbaşı olarak görev yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da trafik kazasında 3 kişi öldü

Konya'da trafik kazasında 3 kişi öldü

Konya'da trafik kazasında 3 kişi öldü

Konya'da trafik kazasında 3 kişi öldü

Konya'da trafik kazasında 3 kişi öldü

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