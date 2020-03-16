Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından, alınan önlemlere ek olarak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor.

14 GÜN KURALI

Bu kapsamda, umreden gelen ve yurt dışı ziyaretinden dönen vatandaşların, 14 gün süreyle karantina altına alınması kararlaştırıldı.

Konya'da umreciler karantinadan kaçmaya çalıştı VİDEO

ÖĞRENCİ YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİLER

Ankara, İstanbul ve Konya gibi illerde, büyük öğrenci yurtları boşaltılarak, umre ziyaretinden dönen vatandaşlar karantina amaçlı bu binalara yerleştirildi.

KARANTİNAYA GİRMEK İSTEMEDİLER

O binalardan biri de Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Yurdu binası. Umre ziyareti dönüşü binaya yerleştirilen kafileden bazı vatandaşlar, karantinaya girmek istemedi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Binayı terk etmek isteyen vatandaşlar, polisin güvenlik önlemi amaçlı çektiği barikatların arasından bina dışına çıkmaya çalıştı.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.