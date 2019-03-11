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Konya'da üretilen insansı robota yüz eklendi

Yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti arttırılan insansı robotun ayrıca, tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği, yapay zeka sayesinde de insanları tanıyıp, cevap verebildiği belirtildi.

DHA | 11.03.2019 - 16:53..
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Konya'da üretilen insansı robota yüz eklendi

Konya'daki Akınrobotıcs fabrikasında üretilen insansı robotlar, her geçen gün yeni teknolojiler eklenerek geliştiriliyor.

DİĞER ROBOTLARLA SOHBET ETTİ

Yüz eklenen robot, bünyesinde bulunan yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilmenin yanında; yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirdi.

'Akıncı-4' adı verilen robot, 'Mini Ada' verilen diğer robotla sembolik olarak sohbet edebiliyor.

Konya'da üretilen insansı robota yüz eklendi

"İNSANSI HAREKETLERİ ÇOK RAHAT GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR"

Akınsof ve Akınrobotıcs Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, fabrikada üretilen insansı robotların tamamının yerli imkanlarla üretildiğini belirtti.

Akın, "İnsansı robotlarımız 'Akıncı-4' ile 'Mini Ada'nın barındırdıkları yapay zekâ sayesinde birbirleri ile olan sohbetine tanıklık ediyoruz. 'Akıncı-4' sahip olduğu eklem yapısıyla, başta yürüme faaliyeti olmak üzere insansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor ve yapay zekâ sayesinde de insanları görüp tanıyabiliyor, onlara cevaplar verebiliyor.'' dedi.

Konya'da üretilen insansı robota yüz eklendi VİDEO

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