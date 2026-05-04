Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 14 tutuklama
Kent genelinde nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 71 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.
Konya’da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor
Jandarma ekipleri, uyuşturucuya yönelik mücadelesine bir operasyon daha ekledi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1–30 Nisan tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
FARKLI TÜRLERDE KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda 1.430 adet sentetik ecza, 588 gram bonzai, 190 kök kenevir, 86 kök skunk bitkisi, 60 gram kubar esrar, 33 gram kenevir tohumu, 33 gram metamfetamin, 1 adet captagon ve 18 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
14 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan çalışmalarda yakalanan 71 şüpheli şahıstan 55’i ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)