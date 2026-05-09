Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk oluyor.

Konyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

Mücadele, BeIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE, HAFTAYA 2. SIRADA GİRDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.

Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor.

Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Bjorlo, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem, Talisca

Kaynak: Ensonhaber