Konyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk oluyor.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.
Mücadele, BeIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
FENERBAHÇE, HAFTAYA 2. SIRADA GİRDİ
Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.
Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor.
Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.
Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Bjorlo, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem, Talisca