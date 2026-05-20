Konyaspor, Türkiye Kupası finali için Antalya'ya dualarla uğurlandı
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile 22 Mayıs Cuma akşamı karşılaşacak olan Konyaspor, maçın oynanacağı Antalya'ya uğurlandı. Kayacık Tesisleri'nde düzenlenen törene Konya protokolü, kulüp yönetimi, teknik heyet ve taraftarlar katılırken; takımın kupayı kazanması için dualar edildi.
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek Konyaspor, hazırlıklarının Konya etabını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.
Yeşil-beyazlı taraftarlar da final öncesi Kayacık Tesisleri'nde, meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
TÜRKİYE KUPASI İÇİN DUALAR EDİLDİ
Konya protokolü, kulüp yönetimi ve teknik heyet de taraftarlarla bir araya geldi.
Konyaspor'un kupayı kazanması için dua edilirken yeşil-beyazlı kafile, konvoy eşliğinde Antalya'ya gitti.
Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, en iyisi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak şehri mutlu etmek istediklerini aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)