Konyaspor, Türkiye Kupası finali için Antalya'ya dualarla uğurlandı

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek Konyaspor, hazırlıklarının Konya etabını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.

Yeşil-beyazlı taraftarlar da final öncesi Kayacık Tesisleri'nde, meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

TÜRKİYE KUPASI İÇİN DUALAR EDİLDİ

Konya protokolü, kulüp yönetimi ve teknik heyet de taraftarlarla bir araya geldi.

Konyaspor'un kupayı kazanması için dua edilirken yeşil-beyazlı kafile, konvoy eşliğinde Antalya'ya gitti.

Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, en iyisi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak şehri mutlu etmek istediklerini aktardı.