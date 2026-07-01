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Konyaspor, Yasir Subaşı ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Konyaspor, Yasir Subaşı ile yollarını ayırdı
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Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'da, sıcak bir gelişme yaşandı.

2022-2023 sezonundan bu yana Konya ekibinin formasını giyen Yasir Subaşı ile vedalaşıldı.

Konyaspor Kulübü, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Yeşil-beyazlı kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Teşekkürler Yasir. Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.”

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)