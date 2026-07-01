Konyaspor, Yasir Subaşı ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'da, sıcak bir gelişme yaşandı.
2022-2023 sezonundan bu yana Konya ekibinin formasını giyen Yasir Subaşı ile vedalaşıldı.
Konyaspor Kulübü, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Yeşil-beyazlı kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Teşekkürler Yasir. Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.”
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)