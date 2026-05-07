Konyaspor'dan kupa finali hakkında açıklama

Türkiye Kupası'nda yarı finalde Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek finale yükselen Konyaspor'da Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bu başarıları ve final hakkında açıklamalarda bulundu.

Her sene değişen Türkiye Kupası statüsünün bazı takımlar için avantaj, bazı takımlar için dezavantaj olabildiğini söyleyen Yönet, "Biz tek maç oynanan sistemde Fenerbahçe'yle sahamızda oynadık. Bizim açımızdan bir şanstı. Ama yarı final gibi bir maçı Beşiktaş'ın sahasında tek maç olarak oynayıp, oradan galip gelmek ve kazanmak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Biz o buraya çıktığımızda dezavantajlı durumdaydık. Çünkü Beşiktaş'ın seyircisi gerçekten son derece ateşli, 90 dakikanın sonuna kadar destek verdiler. Beşiktaş gibi bir armayı, Beşiktaş gibi bir takımı yendiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Beşiktaş ligde istediği hedeflere ulaşamadı. Kupa elinde kalan tek hedef gibi görünüyordu. Onun için o maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak bizim takımımız gerçekten bir inanç koydu, bir karakter koydu. Sahada son derece disiplinli şekilde hareket etti. Son düdük çalınana kadar mücadeleyi bırakmadı ve son dakikalarda gelen bir penaltı golüyle de galip gelerek adımızı finale yazdırdık" dedi.

"BİZ KONYASPOR'UZ, İYİ BİR TAKIMIZ"

Konyaspor’un geçmişte bu kupayı aldığını belirten Cengiz Yönet, "Bu kupada daha önce yarı final oynadık. Bu sene tekrar Allah bizlere final oynamayı nasip etti. Böyle bir şans elde ettik. Antalya gibi dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, turizm cennetinde, turizm şehrinde, güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. Finalistlerden biri olarak kupanın bir kulpundan tutmuş bir takım olarak, taraftarlarımızın sahaya güzel ambiyanslar oluşturmasını bekliyoruz. Onların güzel enerjisine ve desteğine çok ihtiyacımız var. Beşiktaş maçında da Konya'dan gelen taraftarlarımız vardı. Onlar yeşil-beyaz formalarıyla güzel bir görüntü oluşturdu. Coşkuyla takımlarına destek verdi. Onun çok daha fazlasını Antalya'daki oynayacağımız final maçında göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın Konya'dan, Antalya'ya bir konvoy olmasını istiyoruz. Yeşil-beyaz bayraklarla, yeşil-beyaz formalarla Konya-Antalya arasında bir görsel şov oluşturmak istiyoruz. Bu görsel şovun Konya'dan başlamasını istiyoruz. Antalya'ya kadar uzanmasını, maç ve maçtan sonra da devam etmesini istiyoruz. Kupayı elimize alarak Konya'ya dönmek istiyoruz. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının galibini bekliyoruz. Bu maçtan çıkacak olan sonuca göre rakibimiz belli olacak. Hem Gençlerbirliği hem Trabzonspor, ligimizin çok önemli takımları, önemli kulüpleri. Konyaspor olarak her iki kulübümüzün de son derece güzel saygı çerçevesinde ama rakip olduğunu bilerek bir ilişki içerisindeyiz. İyi olan takımın karşımıza finalist olarak çıkmasını istiyoruz. Biz Konyaspor'uz, iyi bir takımız, iyi bir takım olduğumuz için de karşımıza en iyi takımın çıkmasını istiyoruz. Futbol seyircisinin futbola doymasını sadece maçın güzelliklerinin konuşulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MAÇIN ANTALYA'DA OYNANMAMASI İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK"

Kupa finalinin başka bir şehre alınmasına yönelik bir talep gelmesi halinde Konyaspor’un tavrının ne olacağıyla ilgili soru üzerine Yönet, "Böyle bir talebin bize geleceğini düşünmüyorum, başkanımız da bu konuda bir açıklama yaptı. Bu konudaki tavrımız son derece kesin ve net. Oyun oynanırken, maç oynanırken kurallar değiştirilmez. Finalistlerin kim olduğu daha belli olmadan kupa maçının finalinin oynanacağı şehir belirlenmişti. Dolayısıyla biz federasyonun almış olduğu kararın arkasında duracağını çok net olarak ifade ediyoruz. Maçın Antalya'da oynanmaması için hiçbir sebep yok. Önceden belirlenmiş olan kurallara bağlılık hem hukuk düzeninin hem de düzenli hayatın gerekliklerinin bir parçası. Burada bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum" diye cevap verdi.