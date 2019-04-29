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Köpeği iple boğazından ağaca astılar

Edirne'deki vahşetten dolayı üzüntüsünü dile getiren köpeğin sahibi, "Madem köpekle bir sıkıntın vardı, gelip benimle görüşseydin. Bahçeye girip köpeği asmak nedir?" dedi.

DHA | 29.04.2019 - 11:35..
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GĞÜA

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimescit Mahallesi'nde fırın işletmeciliği yapan Murat Yalaza, evinin bahçesindeki kulübede baktığı köpeğini, iple boğazından ağaca asılarak, öldürülmüş buldu.

"BUNU YAPAN CANİDİR"

Yalaza, köpeğine yapılanın canilik olduğunu belirterek, "Madem köpekle bir sıkıntın vardı, gelip benimle görüşseydin. Bahçeye girip köpeği asmak nedir? Bunu yapan canidir." dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görenler tepkilerini dile getirdi.

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