Köpeğinizin patileri "cips" gibi mi kokuyor; İşte nedeni

Köpeğinizin patilerinden burnunuza hafif peynirli, mısır cipsini andıran bir koku geliyorsa yalnız değilsiniz.

Birçok köpek sahibinin fark ettiği bu ilginç durum, ilk başta tuhaf ya da endişe verici görünebilir.

Ancak çoğu zaman bu kokunun arkasında oldukça doğal ve zararsız bir neden yatar.

Peki köpeklerin patileri neden cips gibi kokar? Bilimsel açıklaması sizi şaşırtacak...

TER BEZLERİ AYAKLARINDA

Köpekler insanlardaki gibi tüm vücutlarından terlemez; ter bezleri daha çok patilerinde bulunur.

Nemli ortam da bakterilerin çoğalması için ideal bir zemin yaratır.

Genellikle Pseudomonas veya Proteus bakterilerinden kaynaklanan bu hafif koku, köpeğiniz sağlıklıysa endişe verici değildir.

Yürüyüşlerden sonra patileri ılık sabunlu suyla veya pati temizleyici spreylerle temizleyin. Temizlikten sonra patileri, özellikle parmak aralarını tamamen kurulayın. Parmak aralarındaki tüyleri düzenli olarak kısaltarak hava almasını sağlayın.

Geçmeyen kokuya başka belirtiler de eşlik ediyorsa, veteriner hekime götürün.