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Köpek araca zarar verdi, dayısı ve kuzenini öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir kişi, köpeğin araca zarar vermesinden dolayı dayısı ve kuzenini silahla öldürdü.

AA |
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Köpek araca zarar verdi, dayısı ve kuzenini öldürdü

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Maksutlu Mahallesi'nde A.E. (35) ve F.E. (27) ile İ.A (62) ile İ.A (19) arasında köpeğin araca zarar vermesinden dolayı tartışma çıktı.

DAYISI İLE KUZENİNİ VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayı görüp kavgaya karışan E.A (35), dayısı A.E (42) ile kuzeni F.E'yi (28) silahla vurdu. Ağır yaralanan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Köpek araca zarar verdi, dayısı ve kuzenini öldürdü

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Dayı ve yeğinin cenazeleri Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, bir süre sonra silahıyla birlikte yakalandı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin mahallede güvenlik önlemi aldı.

Köpek araca zarar verdi, dayısı ve kuzenini öldürdü

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