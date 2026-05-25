Köpek tüyü sandı, gerçek röntgende çıktı! Bakın ne yutmuş...

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Ashland kentinde yaşayan 25 yaşındaki eczane çalışanı Shelby Willis, daha önce hiç yaşamadığı kadar şiddetli bir öksürük yaşadı.

Willis, öksürüğünün sebebini eski erkek arkadaşının golden retriever cinsi köpeğinin tüylerini solumasından kaynaklandığını düşünüyordu.

Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Willis, "Doktora bir şey soluduğumu düşündüğümü söyledim ve o da göğüs röntgeni çekti." dedi.

TEKNİSYEN DE ŞOKE OLDU

Röntgen, tamamen beklenmedik bir şeyi ortaya çıkardı.

Willis, o anları şu sözlerle aktardı:

"Röntgen teknisyeni bana göğsümde metal bir parça olup olmadığını sordu ve ekrana bakmamı istedi. Tarama sonucunu görünce şok içinde kaldım. Cisim gösterilir gösterilmez bunun ne olduğunu hemen anladım."

PİERCİNG ÇIKTI

Genç kadın, burun septumundaki piercingi yanlışlıkla solumuş ve piercing, nefes borusundan akciğerlere hava taşıyan büyük tüplerden biri olan bronşlarına sıkışmıştı.

Metal parçayı çıkarmak için bronkoskopi adı verilen işlem uygulandı.

Doktorlar, ucunda kamera bulunan ince bir tüple solunum yollarına girerek piercingi operasyonla çıkardı.