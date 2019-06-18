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Köpeklerin masum bakışlarının altında yatan gerçek

Araştırmacılar, köpeklerin üzgün ifadeye bürünmelerini sağlayan göz çevresindeki kaslarının, evrim sonucu zaman içerisinde ortaya çıktığını buldu.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 09:34..
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ABD Bilim Akademisi'nde yer alan araştırmaya göre, köpeklerin kaşlarını kaldırmalarını sağlayan bu kaslar, köpeklerin ataları olan kurtlarda bulunmuyor.

Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarının bulduğu bulgular, köpeklerin yüzlerindeki bu anatomik değişimi insanların yanında yaşayarak binlerce yılda geliştirdiklerini gösteriyor.

İNSANLARLA BAĞ KURMASINI SAĞLIYOR

Araştırmada, 'yavru köpek bakışlarının', evcil köpeklerin insanlarla bağ kurmasına yardımcı olduğu kaydediliyor.

"İSTEDİKLERİNİ YAPTIRMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR ARZU UYANDIRIYORLAR"

Araştırma ekibinde yer alan Portsmouth Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Juliane Kaminski, "Köpekler bu hareketi yaptığında, insanlarda onların istediklerini yapmak için güçlü bir arzu uyandırıyorlar. Kanıtlar, köpeklerin kurtlardan evcilleştirildikten sonra kaşlarını kaldırabilmek için bu kasları geliştirdiklerini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Köpeklerin masum bakışlarının altında yatan gerçek

SEVGİ HORMONUNU ARTIRIYOR

Araştırma aynı zamanda 2015 yılında Japonya'da yapılan bir araştırmanın devamı niteliğinde. Bu araştırmada, insanlarla köpekleri arasındaki bakışmaların 'sevgi hormonu' olarak bilinen oksitosini artırdığı, bunun da kadınlar ve bebekleri arasındaki etkiye benzer olduğu bulunmuştu.

Köpeklerin masum bakışlarının altında yatan gerçek

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