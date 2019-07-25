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Köpeklerin uzaktan komut almalarını sağlayan akıllı yelek

Arama ve kurtarma köpeklerinin kilometrelerce uzaktan bile komut alabilmelerini sağlayan akıllı yelek geliştirildi.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 14:10..
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Köpekler, konuşulan kelimelerden veya ıslıktan görsel ipuçlarına kadar her şeyi algılayabilen ve çeşitli görevler için eğitilebilen inanılmaz derecede akıllı hayvanlardır. Ancak köpeklere gerekli talimatları verebilmek için onların yakınında olmanız gerekiyor.

Araştırmacılar, bu sorunu ortadan kaldırabilecek yeni bir buluşa imza attı. Köpeklere çeşitli dokunsal titreşimler yoluyla komut verebilmek için akıllı bir yelek tasarlayan araştırmacılar, böylelikle kilometrelerce uzaktan bile onlara komut verebiliyor.

Köpeklerin uzaktan komut almalarını sağlayan akıllı yelek VİDEO

TİTREŞİM MOTORLARINA SAHİP

Köpekler için özel olarak geliştirilen akıllı yeleğin üzerinde 4 adet titreşim motoru bulunuyor ve bu motorların her biri ayrı ayrı kontrol edilebiliyor. Uzaktan kumanda aracılığıyla motorlara çeşitli sinyal türleri gönderiliyor ve bu sayede kilometrelerce uzaktan köpeklere komut verilebiliyor.

Araştırma ekibi, söz konusu akıllı yeleği kullanarak bir köpeği eğittiklerini açıkladı. Örneğin yelekteki sağ motora titreşim gönderilince köpek sağa, sol motora titreşim gönderilince de sola gidiyor. Köpeğin ön tarafına bie titreşim gönderildiğinde ise köpek sahibine doğru koşuyor.

köpek

KÖPEKLER FARKLI TİTREŞİM FREKANSLARINI AYIRT EDEBİLİYOR

Ekip ayrıca bu yelek sayesinde köpeklerin aynı bölgeye gönderilen farklı titreşimleri rahatlıkla ayırt edebildiğini ortaya çıkardı. Örneğin köpeğin etrafında dönmesi için ön tarafa bir titreşim gönderen araştırmacılar, köpeğin geriye doğru yürümesi için de yine aynı noktaya fakat bu sefer darbeli titreşimler gönderdi.

Köpek, aynı bölgenin titremesine rağmen iki titreşim arasındaki farkı kolayca ayırt etti ve verilen komutları uyguladı.

köpek

Araştırma ekibi şimdi bu yelekleri farklı türdeki köpekler üzerinde deneyerek nasıl tepki vereceklerini saptayacak. Eğer her şey yolunda giderse bu akıllı yelekler gelecekte de satışa çıkabilir.

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