"Kör ediyor" uyarısı: 8 milyon termos geri çağrılıyor

Thermos marka termoslar, dünya gündeminde...

Komisyonun açıklamasına göre Thermos, kapakların müşterilere çarpmasıyla ilgili 27 bildirim aldı; bu olaylar tıbbi müdahale gerektiren yaralanmalara ve kesiklere yol açtı.

Üç tüketici ise gözüne isabet eden kapaklar nedeniyle kalıcı görme kaybı yaşadı.

Yetkililer, 8,2 milyon kavanoz ve şişeyi gönüllü olarak geri çağırdı.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından duyurulan geri çağırma, yaklaşık 5,8 milyon Stainless King Food Jar ve yaklaşık 2,3 milyon Sportsman Food & Beverage Bottle ürününü kapsıyor.

NYT'nin haberine göre komisyon, geri çağrılan ürünlerdeki kapakların basınç tahliye valfine sahip olmadığını belirtti.

Buna bağlı olarak, kapların içinde uzun süre bırakılan yiyecek ve sıvılar basınç birikmesine neden olabiliyor ve kapak açıldığında “şiddetle fırlayabiliyor”.

Thermos firması, etkilenen kullanıcıların yeni kapak temini veya ürün değişimi için başvuru yapabileceğini belirtti.