Korana aşısı ilk kez denendi

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinede ortaya çıkan ve daha sonra kürsel salgına dönüşen ölümcül virüs korona can almayı sürdürüyor...

Bugüne kadar binlerce can alan virüsün vaka sayısının yaşanmadığı ülke neredeyse kalmadı.

Koronavirüs şu ana kadar dünyada 182 bin kişide görüldü ve 7 bin kişi hayatını kaybetti.





AŞI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Aşının çalışmaları ABD'de başladı...

Geliştirilen aşının, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi’nde dört sağlıklı birey üzerinde deneniyor.

Ekibinin başındaki Dr. Lisa Jackson, denemeler başlamadan önce, “Biz artık koronavirüs takımıyız. Herkes bu acil durumda elinden geleni yapmak istiyor” dedi.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Aşı ilk kez küçük bir teknoloji şirketinde operasyon müdürü olan Seattle sakini Jennifer Haller üzerinden denendi. Associated Press, dünyayı etkisi altına alan krize karşı geliştirilen ilk aşının yapılış anını fotoğrafladı.

Aşının üzerinde denendiği ilk insan olan Jennifer Haller, “Kendimizi çok çaresiz hissediyorduk. Yapabileceğim bir şey olması çok güzel” dedi ve çocuklarının kendisinin denemelere katılmasını “havalı” bulduğunu ifade etti.

Haller, aşı üzerinde denendikten sonra odadan çıkarken büyü bir gülümsemeyle, “Kendimi harika hissediyorum” dedi.