Koray Avcı saçlarını kestirdi

2019 yılınaimaj değişikliğiyle giren Koray Avcı, yeni imajını sosyal medya hesabından yayınladı.

"ŞAKA YAPTIM"

Yeni imajı ile ilgili açıklama yapan Avcı, "Geçen hafta bir ödül töreninde Türkan Şoray pozu vermiştim. Türkan Hanım aradı, 'Bu ülkeye iki Türkan fazla' dedi. Be nde 'Haklısınız' dedim. Kuaförüme gittim ve hemen Cüneyt Arkın tıraşı oldum. Şaka tabi ki bu arkadaşlar. Biraz tazelenmek istedim, hepsi bu. Çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Bazen değişiklik iyi gelir insana" diyerek herkesi güldürmeyi başardı.