Koray Avcı sakallarını kesti

Koronavirüs salgını nedeniyle konserlerine ara vermek zorunda kalan Koray Avcı, Muğla'daki evine gitti.

Ünlü şarkıcı, 12 yıl sonra sürpriz bir karar vererek sakallarını kesti.

“KIRMIZI ÇİZGİM”

'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için sakallarını kestiğini dile getiren Avcı, “Kırmızı çizgilerimi sizler için darmaduman ediyorum. Beni sakallı görmek isteyenler, bir hafta sabretmeli. Merak etmeyin, kısa sürede eski halini alır.” dedi.

“DİKKAT ETMENİZİ RİCA EDİYORUM”

En son sakallarını kestiğinde 18 yaşında olduğunu söyleyen Avcı, “İşin ciddiyetinin farkına varmanızı istiyorum. Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın. Sadece evde olmanız yetmiyor. Bir süre arkadaşlarınızla görüşmelerinizi telefonla yapın. Çalışmak zorunda olanların, hijyen kurallarına uyduğuna ve fazlasıyla hassas davrandığına hiç şüphem yok. Yine de dikkat etmenizi rica ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarına sabır ve güç diliyorum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi davranın. Hepinizi çok özledim.” şeklinde konuştu.