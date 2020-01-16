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Korcan Kol'dan Aleyna Tilki itirafı

Korcan Kol, sosyal medya hesabında Aleyna Tilki ile olan fotoğrafını paylaşıp bir itirafta bulundu.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 07:35..
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Yakışıklı dizi oyuncusu Korcan Kol, sosyal medya hesabından Aleyna Tilki ile olan fotoğrafını paylaştı.

"ÇEKİM HATIRASI"

Yakışıklı oyuncu; 'Reklam çekimi hatırası' diye paylaştığı fotoğrafın altına; "Size bir sır vereyim mi? Aleyna'nın reklam filminde camları kırarak kurtardığı tavşan bendim" yazdı.

Yakışıklı oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu.

"TAVŞANCIK"

Aleyna Tilki de aynı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu yazdı: "Camın içinden kurtardığım tavşancık"

Korcan Kol'dan Aleyna Tilki itirafı

Korcan Kol'dan Aleyna Tilki itirafı

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