Korhan Varol'un korona testi pozitif çıktı

Türkiye'de yayılmaya devam eden koronavirüse yakalanan isimlerden biri de NTV muhabiri Korhan Varol oldu.

Varol, ölümcül virüse yakalandığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

"GÖRELİM BAKALIM, HANGİMİZ DAHA GÜÇLÜ"

Korhan Varol, "Adı Corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım. Yani arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım covid19 efendi; hangimiz daha güçlü" açıklamasını yaptı.

Varol, 11 Mart tarihinde "Dün Deniz Tüysüz'ün yüzüne yüzüne hapşırdım, başına bir şey gelirse sorumluluk benim" diye tweet atmıştı.