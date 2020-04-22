Korona, 73 bin liralık 'Manisa Lalesi'ne yaradı

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen, endemik bir bitki türü olan Manisa Lalesi bu yıl da açtı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, 2020 yılında Çevre Kanunu ile koruma altında olan Manisa Lalesi'ni koparmak ya da tahrip etmenin cezasını 73 bin 747 lira olarak açıkladı.

KORONAYLA BİRLİKTE CEZA, 13 BİN LİRA ARTTI

Geçen yıl, bu rakam 60 bin 163 liraydı.

120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için daha önce hazırlanan Tür Eylem Planı'na göre; nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için, lalenin yanı sıra soğanını toplayan vatandaşlara da aynı miktarda para cezası kesilecek.

GİRİŞLER KAPANDI, POPÜLASYONU ARTTI

Öte yandan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Spil Dağı Milli Parkı, vatandaşların girişine kapatıldı.

Polis ekipleri tarafından yol girişlerinin kapatıldığı ve vatandaşların alınmadığı milli parkta, lalelerin sayısında geçtiğimiz yıla göre bu yıl artış olduğu görüldü.

Daha çok Spil Dağı Milli Parkı'nın yüksek rakımlarında görülen laleler, milli parkın vatandaşların kullanıma kapatılması sonrası kent merkezine yakın bölgelerde de gözlendi.

Bu yıl ilk olarak Spil Dağı'nın Oduncu mevkisinde açan laleleri gören doğa meraklıları ve basın mensupları, laleleri ilgiyle fotoğrafladı.