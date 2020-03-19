Korona diyeti: Evde kalırken de sağlık beslenin

Siz de evden çalışıyor veya tüm gününüzü evde mi geçiriyorsunuz? Evde zaman geçirmek, bir başka deyişle kendinizi karantinaya almak, koronavirüsden korumanın mükemmel bir yolu olmasına rağmen, tüm gün evde olmak genellikle sağlıksız beslenmeye yol açar ve bu da ne yazık ki hem kilo almaya hem de vücudunuzun enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olur.

Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, evde kalırken de sağlıklı beslenebilmeniz için takip etmeniz gereken ipuçlarını sıraladı.

SAĞLIKSIZ VE SÜREKLİ ATIŞTIRMALARDAN KAÇININ

Evde karantinaya alınma durumu, evde daha fazla boş zamanınız olduğu anlamına gelir. Karşınıza çıkan her türlü atıştırmalık ve istek üzerine ellerinizi uzatabilirsiniz. Bu, gerekli olmayan sağlıksız atıştırmalık patlamasına yol açar.

Ne yediğinize dikkat edin ve ne pahasına olursa olsun atıştırmalıklardan kaçının. Açlık ataklarını bastırmak için meyve ve işlenmemiş kuru yemiş yiyebilirsiniz.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Koronavirüs için henüz bir tedavi veya aşı olmasa da her zaman yanınızda, kendi güçlü koruma sisteminiz var: Bağışıklık sisteminiz.

Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi,bakteri veya virüslere karşı bir bariyer görevi görür ve viral saldırıları uzak tutar. Bağışıklık sisteminizi hazır tutmak, ciddi hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

Güçlü bir bağışıklık sisteminin temeli beslenmedir. Vücudunuzun doğal koruma sistemini uyaran ve besleyen yiyecekler yemek, virüsleri metabolizmadan uzak tutmanın en iyi yollarından biridir.

İşte sağlıklı kalmanıza ve hastalanırsanız hızlı bir şekilde iyileşmenize yardımcı olabilecek en iyi besinlerim:

1. Her renkte sebze, özellikle yeşil yapraklılar yeşillikler ve turpgiller

Sebzeler besinlerle doludur! Yüksek seviyelerde K vitamini, folat, demir, potasyum, kalsiyum, betakaroten ve antioksidanların yanı sıra, bağışıklık sistemini güçlendiren benzersiz özelliklere sahiptir.

Ayrıca araştırmalar, turpgiller ve yeşil yapraklı sebzelerin yüksek alımının, bağışıklığı artıran bir geni uyarabileceğini göstermektedir.

Sebzelerde, özellikle turuncu renkli olanlarda bol bulunan A vitamini, dokularınızı sağlıklı tutarak bağışıklık sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Çeşitli meyve ve sebzelerde kolayca bulunan başka bir besin olan C vitamini, antikor oluşumunu uyarır.

Tüm bu yararları elde edebilmek için ıspanak, lahana, brokoli, karnabahar ve biber gibi yiyecekler yiyin.

2. Yağsız protein

Protein bağışıklık sistemi ve iyileşme için gereklidir. Vücuttaki hücreleri oluşturmak ve onarmak gerekir. Bazı mükemmel protein kaynakları arasında; deniz ürünleri, baklagiller ve yağsız kırmızı/beyaz et bulunur. Balıklarda ve diğer deniz ürünlerinde bulunan Omega 3 yağ asitleri, gelişmiş bir bağışıklık sistemi için gereklidir.

Ayrıca, yoğurt veya kefir gibi süt ürünleri de protein ihtiyaçlarınızı karşılamanıza ve bağışıklık sisteminizi daha da güçlendirmenize yardımcı olabilir. Bu ürünler bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sistemini destekleyebilen probiyotikleri içerir.

Baklagiller ayrıca iyi miktarda çinko içerir; vücudunuzun dokusunu iyileştirmeye yardımcı olan ve sağlam bir bağışıklık tepkisi için gerekli bir besindir.

3. İşlenmemiş kuru yemiş

E vitamini bağışıklık için gerekli olan başka bir besindir. E vitamini eksikliği, zayıf bağışıklık sistemine sebep olabilir. İşlenmemiş kuru yemişler, E vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir.

EGZERSİZ İÇİN ZAMAN AYIRIN

Evde kalmanın bir başka dezavantajı, normalden daha hareketsiz kalmaktır. Ancak evde yapabileceğiniz egzersizleri araştırarak, diyetinizi ve egzersizinizi birlikte koordine edebilirsiniz.

Yoğun çalışma programlarını, spor yapmama nedeni olarak görenler için de bu dönem ideal zamandır. Diyetiniz ve egzersiziniz arasında bir denge kurun ve yaşam tarzınızı daha sağlıklı hale getirin.

YETERİ KADAR ALIŞVERİŞ YAPIN

Günlük beslenmeniz söz konusu olduğunda, evinizde sağlıklı besinler olduğundan emin olmalısınız. Önceden plan yapın ve yeterli alışverişi yapın. Bu, koronavirüse maruz kalmanızı daha da önleyecek olan sık sık dışarı çıkmanızı önlemek içindir.

Bu sırada, alışverişinizi yeterli miktarda yaptığınızdan ve gereksiz yere stok yapmadığınızdan emin olun. Gerekenden daha fazla şey satın almak piyasada bir sıkıntı yaratacak ve daha ciddi sorunlara yol açacaktır.

YEMEK MASASI DIŞINDA YEMEK YEMEYİN

Her zaman yemek masasında yemek yemeyi alışkanlık haline getirin. Yatakta otururken yemek yemek, muhtemelen en kötü alışkanlıklardan biridir. Yatakta yemek, bakteri ve mikropların sayısının artması için potansiyel bir altyapı oluşturur.