Korona günlerinde bağışıklığınızı güçlendirecek çorba tarifi #evdepişir

Koronavirüsten korunmak için evlerimizde kendimizi karantinaya alsak da bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinlerden faydalanmamız ve evde düzenli egzersiz yapmamızın önemi oldukça büyük. Uzmanların da önerisi üzerine besleyici kök sebzelerinden yardım aldık ve lezzetli mi lezzetli bir çorba hazırladık.

Klasik tatlardan sıkıldıysanız, farklı lezzetleri aramaktan bitap düştüyseniz, işte bu tarif tam da size göre… Kış sebzeleri arasında aromasıyla dikkatleri üzerine çeken kerevizi mercimek ile birleştirdik bu sefer. Nasıl olur ki diye hiç düşünmeden kolları sıvayın ve ortaya çıkacak lezzetin siz de esiri olun. Nefisyemek.com olarak kerevizi sevdirmeyi kendimize görev ediniyor ve #evdepişir diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Mercimekli Kereviz Çorbası Tarifi VİDEO

KÖK SEBZELERİN GÜCÜ: MERCİMEKLİ KEREVİZ ÇORBASI

Dumanı üstünde sıcacık bir çorba ile kalpleri iyileştiriyor, bağışıklık sistemini güçlendirirken besin depolamanıza da yardımcı oluyoruz. Çok tatlı değil miyiz?

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 adet soğan

- 1 adet sarımsak

- 1 adet patates

- 1 adet havuç

- 2 adet kereviz

- 1 su bardağı kırmızı mercimek

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet limon suyu

- 2 litre su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

Üzeri için;

- Limon kabuğu rendesi

- Taze kekik

- Zeytinyağı

YAPILIŞI

1. Soğanı ortadan ikiye kesin ve kabuklarını ayıklayın. Ardından ortadan kesik atıp yarım santim kalınlığında doğrayın.

2. Derin bir tencereye zeytinyağını alın doğradığınız soğanı sotelemeye başlayın. Sarımsakları halka halka kesin ve soğanlarla birlikte kavurun.

3. Gelişigüzel doğradığınız havuç, patates ve kerevizi tencereye ilave edip 2-3 dakika bütün sebzeleri karıştırarak kavurun.

4. Kırmızı mercimeği sebzelerin üzerine ekleyip tuz, karabiber ve limon suyu ayarını yapın. Bütün malzemeleri birkaç tur çevirin ve suyunu verip orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 25 dakika pişirin.

5. Bütün sebzeler yumuşadıktan sonra el blenderi ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çekin. Sıcacık mercimekli kereviz çorbasını kaselere alıp zeytinyağı, limon kabuğu rendesi ve taze kekikle birlikte servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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