Korona günlerinde bakla ile baharı karşılıyoruz #evdepişir

Havaların ısınmasıyla bahar yüzünü yavaştan göstermeye başlasa da evlerimizden çıkmıyoruz ve baharın gelişini zeytinyağlı lezzetli bir bakla yemeği ile taçlandırıyoruz.

Kış aylarının bittiğinin müjdecisi bahar sebzeleri arasında en sevilenlerden biri olan bakla, bütün besleyiciliğiyle koronavirüste size destek olmaya geliyor. Zengin aromasıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakacak bu yemeği yoğurtla birlikte servis edebilir, bakla-yoğurt eşleşmesinin keyfine varabilirsiniz. Zeytinyağlı yemeklerin en büyük destekçisi nefisyemek.com olarak lezzetli tariflerimizle sofralarınızdaki yerimizi almayı sürdürüyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Zeytinyağlı Taze Bakla Tarifi VİDEO

BAHARIN HABERCİLERİNDEN: ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bakla severler daha da bir neşeleniyor sanki. Çoğu insanı rahatsız eden bir kokusu olsa da aslında ne de çok fayda gizliyor içerisinde; şaşıyor insan. Mesela bir porsiyon bakla ile günlük ihtiyacımız olan demir yüzde 14' ünü karşıladığını, bunula da yetinmeyip yüksek protein ve yüksek lif bakımından zengin olduğunu biliyor muydunuz? Biz saymakla bitiremeyeceğimiz onca faydadan sonra yıldık ve herkese baklayı sevdirmeyi kendimize bir borç bildik. Buyurun karşınızda o tarif!

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MALZEMELER

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet soğan

- 3 diş sarımsak

- 1 kg ayıklanmış bakla

- 2 adet domates

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 litre su

- ¼ bağ dereotu

YAPILIŞI

1. Baklaları ayıklayıp yıkayın. Ardından süzgece alarak fazla suyundan arınmasını sağlayın.

2. Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Küp şeklinde doğradığınız soğanı ve halkalar halinde doğradığınız sarımsakları pembeleşinceye kadar kavurun.

3. Doğradığınız domatesleri de tencereye alın ve domatesler kendini bırakıncaya kadar karıştırarak pişirin.

4. Ardından domates salçasını kavurun ve süzülen baklaları tencereye alın.

5. Tuzu ilave ettikten sonra suyunu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin.

6. Pişen taze baklayı ister sıcak ister ılık şekilde tabaklara alın ve yoğurt ile birlikte servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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