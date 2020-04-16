Korona günlerinde diyabet hastalarına özel bir tarif #evdepişir

Tatlı tarifleri verirken tabii ki şeker hastalarını da unutmuyoruz ve hem lezzetli hem de sağlıklı Diyabetik Mozaik Pasta tarifini sizlerle paylaşmayı bir borç biliyoruz. Sağlıklı bir tatlı nasıl lezzetli olabilir dediğinizi duyar gibiyim. Ön yargılarınızı kırın ve bu tarife mutlaka şans verin.

Önceden söylemekte fayda var; bu tarifi istediğiniz gibi şekillendirip evdeki malzemelerinize göre uyarlayabilirsiniz, evet. Mesela badem yerine ceviz, fındık kullanabilir ya da çıtırlık katmak istemeyebilirsiniz. Üzüm pekmezi yerine başka çeşit pekmezler, bal, hurma püresi vs. gibi tat verecek malzemelerden ekleyebilirsiniz. Keçiboynuzu tozu yerine ise 1 tatlı kaşığı kadar tarçın koyabilirsiniz. Olmazsa olmaz malzemeler ise; yulaf ezmesi, sür, kakao ve muz. Bunun dışında ilave edebileceğiniz ya da değiştirebileceğiniz malzemeler size kalmış.

Diyet yapanların ve şeker hastası olanların favori tatlılarından biri olacak bu mozaik pastaya, buzluğunuzda ufak bir köşe ayırmayı unutmayın. Nefisyemek.com olarak şekerden uzak duranları da unutmuyoruz ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Diyabetik Mozaik Pasta Tarifi VİDEO

HEM SAĞLIKLI HEM DE LEZZETLİ: DİYABETİK MOZAİK PASTA

Diyabet hastalığı olan ama tatlı yemekten de vazgeçemeyen kişilere özel hazırladığımız bu tarifi çok sağlıklı bulacaksınız...

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- ½ su bardağı badem

- 5 adet küçük boy muz

- 2 su bardağı yulaf ezmesi

- 1 su bardağı sıcak süt

- 2 yemek kaşığı kakao

- 5 yemek kaşığı üzüm pekmezi

- 1 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu

İç malzemesi:

- 1 adet muz

YAPILIŞI

1. Bademleri 200° C ısıda yaklaşık 10 dakika pişirin. Soğuduktan sonra bademleri mutfak robotundan geçirin.

2. Yulaf ezmelerini sıcak süt ile birlikte bir kapta karıştırın.

3. Ezilmiş muz, pekmez, keçiboynuzu tozu, çekilmiş badem ve kakaoyu yulaf ezmesinin üzerine ekleyin ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.

4. Streç film veya pişirme kağıdına yayılmış dikdörtgen kalıba karışımın yarısını dökün. Ortasına 2 adet muzu koyun ve hafifçe bastırın. Sonra tekrardan kalan karışımı üzerine ekleyin. Streç film veya pişirme kağıdı ile ağzını kapatın ve 15 dakika nemlenmesi için bekleyin.

5. Yaklaşık 5-6 saat derin dondurucuda bekletin ve servis yapmadan 15-20 dakika önce dondurucudan çıkartın.

6. Dilimleyerek servis edebilir ve geri kalanları dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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