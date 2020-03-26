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Korona günlerinde ekmeğini kendin yap #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ekmek tarifimiz: Yulaflı Tam Buğday Ekmeği!

Özel İçerik | 26.03.2020 - 15:17..
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ekmek

Kendinizi koronavirüsten korurken gizli kalmış yeteneklerinizi açığa çıkarmaya ne dersiniz? Üstelik ekmek almak için dışarıya çıkmanıza gerek kalmayacağınızı söylesek. İçindeki malzemelerle sağlığından ödün vermeyen, hijyen kurallarının da ötesinde lezzetli bir ekmek deneyimine hazır olun. Daha çok ekmek tarifi sitede mevcut, biz sizin için bugün sağlıklı bir tercih yapalım dedik.

Ne zamandır ekmek pişirmiyoruz. Koronavirüs bahanesiyle mutfağı ikinci evimiz yaptık ve kurabiye kokusundan sonra en çok mis gibi ekmek kokusu yakışır dedik. Sıvadık kolları, yoğurduk hamuru. Öyle de bereketli bir hamur oldu ki :) Küçücüktü, emek emek yoğurduk da büyüdü. Ekmek olmak için hazırdı. Geriye de sadece pişirmek kaldı. Ekmek yapmanın bütün püf noktalarıyla nefisyemek.com olarak, sizi evin ekmek ustası yapmaya ant içiyoruz ve #evdepişir diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Yulaflı Tam Buğday Ekmeği VİDEO

EN TAZE HALİYLE: YULAFLI TAM BUĞDAY EKMEĞİ

Kurabiye kokusundan sonra mutfağa en çok yakışanı mis gibi bir ekmek kokusu... Yulaflı, tam buğday unlu, bir şifa deposu ekmeğimiz... Sağlıklı oluşuna ise, diyecek sözümüz yok. Evimizin mutfağından çıkmış bir dilim ekmek gibisi var mı? Bir tutam kokuyu gönderdik size, misler gibi içinize çekin olur mu?

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 5 gr kuru maya

- 2 su bardağı ılık su

- 3 yemek kaşığı üzüm pekmezi

- 2.5 su bardağı tam buğday unu

- 2 su bardağı buğday unu + 1 su bardağı buğday unu

- 1 su bardağı yulaf ezmesi

- 60 gr eritilmiş tereyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

Korona günlerinde ekmeğini kendin yap #evdepişir

YAPILIŞI

1. Mayayı, suyu ve pekmezi geniş bir karıştırma kabında karıştırın.

2. Tam buğday un, buğday unu, eritilmiş tereyağı ve yulaf ezmesini ekleyip tahta bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıp üzerini streç film ile örtün ve 30 dakika boyunca dinlenmeye bırakın.

3. 30 dakikanın sonunda tuzu ekleyip, 10 dakika boyunca yoğurun. Hamurun kıvamına göre en fazla 1 su bardağı daha buğday unu ilave edebilirsiniz. Daha kolay yoğurabilmek için tezgahın üzerinde de yoğurabilirsiniz.

4. Hamuru yuvarlak şekilde derin bir kabın içerisine alın ve 1 saat kadar mayalandırın. Mayalanan hamuru bir parça unla birlikte tezgahta tekrar yoğurun. Bu işlem mayanın daha aktif bir hale gelmesini sağlayacaktır.

5. Hamuru son olarak yine yuvarlak şekilde, yağlı kağıt serdiğiniz ve yağladığınız kelepçeli kek kabının içerisine alın. Streç film ile üzerini kapatıp 1 saat daha mayalandırın.

6. Pişirmeden 15 dakika önce fırınınızı 200°C ısıtmaya başlayın. Mayalanan hamurun üzerine yulaf ezmesi serpiştirip fırına verin ve 40 dakika boyunca pişirin.

7. Fırından aldıktan sonra birkaç saat oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve dilimleyip servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

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