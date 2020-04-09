Korona günlerinde ekmek yapmaya devam ediyoruz #evdepişir

Koronavirüsle birlikte evde bolca vakit geçirdiğimiz şu günlerde; içindeki aşçıyı açığa çıkaran ve kendini yemek yapmaya veren herkes buradaysa, lezzetli bir ekmek tarifiyle evlerimizi fırına çeviriyoruz.

Eminim şu an hepimiz eski düzenimize dönmek ve kaygılarımızı bir kenara bırakmak istiyoruz. Her ne kadar bu düzene alışmak istemezsek de günü atlatabilmek adına biraz çaba göstermemiz gerekiyor. Neyse ki, yaratıcılığımız ve becerilerimizin de desteğiyle evden çıkmamak adına ekmek fırınlarını bile eve getirmenin yollarını bulduk. Bugün evinizden yükselecek lezzetli bir ekmek kokusunun esiri olmaya ne dersiniz? Nefisyemek.com olarak bu süreçte ekmeklerinizi evde yapmanızı destekliyor ve #evdepişir diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Kuru Domatesli Ekmek Tarifi VİDEO

MİS KOKUSUYLA: KURU DOMATESLİ EKMEK

Mutfağınızı zeytinyağı ile kekiğin o muhteşem kokusu saracak. Kurutulmuş domatesin damağınıza bırakacağı tat da yanında hediyesi olacak...

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 500 gr un

- 240 ml ılık su

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 21 gr yaş maya

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 50 gr kurutulmuş domates

- 1 tatlı kaşığı kekik

YAPILIŞI

1. Derin bir kabın içerisinde su, yaş maya, zeytinyağı, tuz ve şekeri alıp karıştırın. Unu azar azar yedirerek sıvı karışıma ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

2. Son olarak kurutulmuş domatesi ve kekiği ilave edip homojen dağılacak şekilde tekrar yoğurun. Üzerine streç film ile kapatıp 1 saat kadar mayalandırın.

3. Hamuru unladığınız tezgahın üzerine alın ve 1-2 dakika hava kabarcıkları sönünceye kadar yoğurun. Dikdörtgen şekilde elinizle açıp uzun kenarlarını ortaya katlayın. Uzun ekmek şeklini verip üzerine bıçakla çizikler atın.

4. Önceden ısıttığınız 180°C deki fırında yaklaşık 30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Tel ızgara üzerine alın ve oda sıcaklığına gelen ekmeğinizi dilimleyerek servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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