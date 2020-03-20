Korona günlerinde #evdeyimpişiriyorum Ispanaklı Kol Böreği tarifi

Koronavirüsten sebep evlerimizdeyiz. Bu konuda hemfikiriz. Uyanlar, uymayanları uyarsın. Sonra da mutfağa geçsin de, çıtır çıtır bir börek pişirelim. Stresimizi mutfakta atalım. Nefisyemek.com bugünlerde moralinizi yükseltecek yiyeceklerle gününüze neşe katmak için hep yanınızda…

Biliyoruz bugün biraz kalorili bir seçim yaptık. Ama eminiz siz, bu durumu başka bir öğünde az yiyerek dengeleyebilir ya da evde spor yaparak fazla kalori yakabilirsiniz. Nihayetinde evde zamanımız bol, bahaneye yer yok. Ispanağın besleyiciliğini de unutmadık ve virüsle savaşması için tarifin içine yerleştirdik. Bugün de nefisyemek.com olarak #evdeyimpişiriyorum diyoruz ve sıcacık böreklerimizi sofralarınıza konuk ediyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdeyimpişiriyorum

Siz bugün ne pişirdiniz?

Ispanaklı Kol Böreği Tarifi VİDEO

ÇITIR ÇITIR, SICAK SICAK: ISPANAKLI KOL BÖREĞİ

İster sabah kahvaltısında, ister çayın yayına sıcacık ıspanaklı kol böreği tarifimizi Koronalı ev günlerimize konuk ediyor ve yüzünüzde hafif bir tebessüm bırakacak lezzetliyle inanın en çok biz mutlu oluyoruz. Siz de sevdiklerinizi mutlu etmek için bu tarifi mutlaka deneyin ve eve yayılan kokunun keyfini çıkarın : )

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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